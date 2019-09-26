كتب امير فتحي في الخميس 26 سبتمبر 2019 05:43 صباحاً - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من داخل أحد المسارح في لبنان خلال حفل للفنان الأردني عمر عبداللات. وأظهر المقطع محاولة عمر عبداللات. استبدال عبارة “عاش سلمان” بـ”عاش لبنان” ليرفض الجمهور رفضاً تاماً ترديدها وراءه الأمر الذي تسبب في إحراجه على المسرح وإعادة طلبه للجمهور. وعلق نشطاء على الفيديو فقال أحدهم : “يبغاهم يقولون عاش لبنان وهم يقولون عاش سلمان”، وغرد آخر ” بغا يقتبس أغنية عاش سلمان بعاش لبنان لكن الجمهور أعادها لأصلها عاش سلمان” ، وعلق ثالث “الفنان يناشد الجمهور بترديد عاش لبنان والجمهور يقول عاش سلمان حب على الفطرة”.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الجمهور يحرج مطرب ويرفض استبدال “عاش سلمان” بـ “عاش لبنان” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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