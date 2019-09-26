شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الرعب Ready or Not يحقق 45 مليون دولار أمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إيرادات فيلم الرعب والجريمة Ready or Not إلى 45 مليون دولار أمريكى في دور العرض المختلفة حول العالم، الفيلم من إنتاج شركة Fox، وطرح الفيلم يوم 21 أغسطس، وانقسمت الإيرادات بين 28 مليون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و 17 مليون دولار حول العالم.

فيلم Ready or Not من بطولة سمارة ويفنج، آدم برودى، مارك اوبراين، هنرى تشيرنى، أندى ماكدويل، ميلانى سكروفانو، كريستيان برون، نيكي جواداني، إليس ليفيسك، جون رالستون، ليام ماكدونالد، إيثان تافاريس، ومن إخراج مات بيتينيلى أولبين، وتايلر جيليت، وتأليف جاى بوسيك، وريان ميرفى.

تدور أحداث فيلم Ready or Not حول حياة عروسة شابة وهي تنضم إلى عائلة زوجها الجديد غريبة الأطوار، وبسبب تقليد فى عائلته يتحول الأمر إلى لعبة قاتلة إذ يقاتلون من أجل بقائهم، كما كشفت شركة Fox عن أول معلومات لـ فيلم الرعب والإثارة Antlers، الذى من المقرر أن يصل دور العرض الأمريكية في خلال عام 2020، إلى جانب بعض دور العرض حول العالم، والفيلم تدور أحداثه حول تعامل مدرسة صغيرة في ولاية أوريجون وشقيقها، مع طالب شاب يحمل سرًا خطيرًا، ثم تدور الأحداث فى إطار تشويقى.

العمل من بطولة كيرى راسل، جيسي بليمونس، جيريمي تي توماس، جراهام جرين، سكوت هيز، روري كوكرين، ايمي ماديجان، كودي ديفيس، سوير جونز، أرلو هاجدو، ومن إخراج سكوت كوبر الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع هنري شيسون، ونيك انتوسكا.