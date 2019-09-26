ديبيكا بادوكون تنفي انسحابها من فيلم Luv Ranjan

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 سبتمبر 2019 04:37 صباحاً - نفت نجمة بوليوود ديبيكا بادوكون Deepika Padukone، الأخبار التي أشيعت مؤخراً حول انسحابها من فيلمLuv Ranjan ، مؤكدة أنها وافقت على العمل بالفيلم بعد اقتناعها بالقصة والسيناريو، حيث يشارك في بطولته النجم الشاب رانبير كابور Ranbir Kapoor.



وقالت ديبيكا، وفق مصادر صحفية، إن تلك الأخبار لا أساس لها من الصحة، وفي الوقت نفسه، يبدأ تصوير الفيلم في العام المقبل، بمجرد أن ينتهي رانبير من مشاريعه الحالية.

ديبيكا بادوكون

وكانت بادوكون قد تصدرت العناوين الرئيسية، بعد تقارير مستمرة عن استبدالها، ليس في فيلم واحد فقط، ولكن في فيلمين.



كما كانت تقارير سابقة، قد أشارت إلى أن الفنانة شرادا كابور Shraddha Kapoor قد تصدرت بطولة فيلم Luv Ranjan، الآن، وهو ما جعل ديبيكا تشعر بالدهشة تجاه جميع التقارير، وتحذر الصحافة من نشر الأكاذيب المتعمدة، مؤكدة أنها عقدت اجتماعات لمناقشة المشروع، ومن المرجح أن يبدأ تصوير الفيلم في وقت قريب.



وفي السياق نفسه، لدى ديبيكا عدد من المشاريع الفنية، منها فيلم «شاباك» للمخرجة ميجنا جولزار، وتصوّر مع المخرج كبير خان فيلماً بعنوان «83»، ومن ناحية أخرى سوف يظهر رانبير في الدراما الأسطورية «براهمسترا» لأيان موخرجي.

ديبيكا بطلة فيلم Luv Ranja

يشار إلى أن ديبيكا تعرضت لشائعات الحمل التي لاحقتها منذ زواجها بالنجم رانفير سينغ Ranveer Singh ؛ إذ استطاعت النجمة إشعال مواقع التواصل الاجتماعي بالتكهنات حول حملها، بسبب منشور على «إنستقرام» على حساب زوجها، حيث خاطبته بكلمة «بابا».



كما لاحقتها شائعات عن الحمل، بعد ظهورها في مهرجان «كان» السينمائي في وقت سابق من هذا العام أيضاً، حيث أثارت صورتها الكثير من التساؤلات؛ بسبب إطلالتها التي أظهرت بطنها المنفوخ، وبمجرد نشرها الصورة، تساءل المعجبون عما إذا كانت حاملاً، وتتوقع طفلها الأول، لكن يبدو أن زاوية الكاميرا لعبت دوراً في إثارة تلك الشائعات.