أهم فعاليات اليوم الثامن لمهرجان الجونة السينمائي

ضمن إطار عروض المهرجان غدًا تُعرض أفلام مثل "بابيشا" للمخرجة الجزائرية مونية مدور وفيلم "بيرانا" للمخرج الإيطالي كلاوديو جيوفانيزي والحائز على دب برلين الفضي (جائزة أفضل سيناريو) في الدورة الأحدث لمهرجان برلين السينمائي يتضمن برنامج جسر الجونة السينمائي غدًا حوارًا معالمخرجة الفلسطينية المميزة مي مصري بعنوان "رحلة الوثائقي". تدير المحاضرة المبرمجة الشهيرة تيريزا كافينا وتتحدث مصري فيها عن أسلوبها الوثائقي المميز وكيف تتعامل مع كل قصة بشكل مختلف، إضافة إلى تأثيرات حياتها الخاصة على أفلامها وكيف تؤمن بقوة الأفلام الوثائقية في تسليط الضوء على القصص الإنسانية.
إضافة إلى ذلك، يعقد حوار عنوانه "ما بين الواقع والشاشة" مع المخرج والباحث التونسي فريد بوغدير. تدير الحوار الممثلة التونسية المتميزة هند صبري ويستعرض الحوار المحورية في حياة المخرج التونسي الذي فازت أفلامه بالعديد من الجوائز في المهرجانات السينمائية المرموقة.
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