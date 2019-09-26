كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيناريست محمد سيد بشير ينفي تعاونه مع مصطفى شعبان في دراما رمضان 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر السيناريست المصري محمد سيد بشير عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورًا جديدًا يؤكد فيه عدم مشاركته مع النجم مصطفى شعبان في دراما رمضان 2020.

نفي بشير، لشائعة تعاونه مع مصطفى شعبان، جاءت بعد أن ارسل له أكثر من شخص صورة جديدة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والصورة عبارة عن لوجو يحمل اسم مسلسل جديد وهو (دفنا الماضي) ومكتوب عليها بطولة مصطفى شعبان وتأليف محمد سيد بشير وإنتاج تامر مرسي وإخراج أحمد صالح.

دراما رمضان 2020

وأكد عدم نيته بالمشاركة في دراما رمضان للعام القادم 2020 وأنه ينوي أن يشارك بمسلسل جديد عام 2021، مستنكراً هذه الصورة التي تم تداولها ومستفسراً عن مصدر المعلومة.

"أيوب"

يذكر أنه سبق وتعاونا كل من السيناريست محمد سيد بشير والفنان مصطفى شعبان في دراما رمضان لعامان متتالين وهما مسلسل (أيوب) والذي عُرض في دراما رمضان عام (2018) وحققا نجاحاً كبيراً وشاركت الفنانة هنا زاهد البطولة في هذا العمل.

"أبو جبل"

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كما تعاونا أيضاً في دراما رمضان لعام (2019) بمسلسل (أبو جبل) والتي دارت أحداثه في أطار تشويق وأثارة حيث فقد النجم مصطفي شعبان اثنين من أولاده وأمواله أيضاً في حادث حريق منزله، وبدأ يبحث عن لذي قام بحرق المنزل، كما تصارع مع أخواته حول ميراث والده والشركة التي تركها لهم، شاركت البطولة الفنانة التونسية عائشة بن أحمد وحسن حسني ومحمد دياب،المسلسل من إخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.

مشاركة مصطفى شعبان في السباق الرمضاني 2020

علي صعيد أخر أعلن الفنان مصطفي شعبان نيته للمشاركة في دراما رمضان عام 2020، ولكنه تكتم علي تفاصيل العمل، وأنه لازال يختار سيناريو مناسب وأبطال عمل يشاركوه البطولة.

فيلم سينمائي جديد

كما ينوي النجم مصطفي شعبان أيضاً تقديم فيلم سينمائي جديد بمشاركة النجم أحمد السقا، ولازال في مرحلة الإعداد والتحضير.

هروب اضطراري

قام السيناريست محمد سيد بشير بكتابة فيلم (هروب اضطراري) والذي حقق مكاسب وإيرادات كبيرة فور عرضه علي شاشات السينما بين أفلام عيد الفطر، حيث سجل كثاني أعلي فيلم من حيث الإيرادات في تاريخ السينما المصرية برصيد 55 مليون وأكثر من 760 مليون جنية، وشارك في بطولته عدداً كبيراً من نجوم السينما في مصر منهم أحمد السقا، أمير كرارة، غادل عادل، فتحي عبدالوهاب، مصطفي خاطر، كما شارك البعض الأخر كضيوف شرف منهم أحمد حلمي،إيمان العاصي، روجينا، محمد فراج، باسم سمرة،عزت أبو عوف، دينا الشربيني، محمود الجندي،الفيلم من إخراج أحمد خالد موسي، ومن إنتاج ندي السبكي وتم إنتاجه عام (2017)