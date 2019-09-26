كتب امير فتحي في الخميس 26 سبتمبر 2019 03:55 صباحاً - نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي صور جديدة لها عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها بإطلالة جريئة ومثيرة. وعلقت على احدى هذه الصور قائلة:” فيه ناس كتير بنعرفهم .. ماتوا بحادثة ثقة” فيما علقت على الصورة الاخرى “دعني اقودك الى الجنون فقط ضع حزام الامان”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر هيفاء وهبي بإطلالة جديدة: “سأقودك الى الجنون”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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