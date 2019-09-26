دانا حمدان بإطلالة جريئة بفستان مكشوف في الجونة!

كتب امير فتحي في الخميس 26 سبتمبر 2019 03:55 صباحاً - شاركت الفنانة دانا حمدان متابعيها بصور وفيديدو لإطلالتها الاخيرة في مهرجان الجونة وذلك عبر حسابها على انستغرام. وأطلت دانا حمدان بفستان أرزق مطرز طويل مكشوف من الأكتاف ،وتركت شعرها الأسود منسدل على الأكتاف، وأبرز الفستان قوامها ورشاقاتها وانوثتها الجذابة التي نالت إعجاب جمهورها . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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