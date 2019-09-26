- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
نشرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند مقطع فيديو حديث لها، خلال احتفالها اليوم الوطني للسعودية.
الإعلامية الكويتية تألقت في المقطع بفستان أخضر لامع، ضيق أبرز رشاقة قوامها، وتركت شعرها الأسود منسدلا، وتزينت بمكياج قوي، ووضعت عدسات ملونة على عينيها غيرت ملامحها.
حليمة قامت بالاحتفال عن طريق الرقص على نغمات أغنية “أنا كويتي وأحب السعودية”، والتي رددت كلماتها أثنا رقصها وسط البالونات الخضراء والبيضاء التي زينت بها المكان.
وكانت الإعلامية الكويتية حليمة بولند قد عبرت مؤخرا عن انزعاجها من شائعة انتشرت حولها، حيث تم تداول وثيقة قيل أنها توكيل من البليونير الكويتي فواز مبارك عبدالعزيز الحساوي للإعلامية الكويتية للتصرف بكافة ممتلكاته الخاصة.
حليمة نشرت مقطع فيديو عبرت خلاله عن استيائها الشديد من هذه الشائعة، وقالت: ” أنتحر؟ أتخذ نفس قرار إليسا واعتزل؟”.
الإعلامية الكويتية قالت إنها لا تلوم الفنانة اللبنانية بسبب إعلان اعنزالها العمل الفني، ووصفت إطلاق الشائعات بالقذارة.
كانت هذه تفاصيل خبر حليمة بولند تحتفل باليوم الوطني بوصلة رقص.. صور وفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.