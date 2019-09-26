حليمة بولند تحتفل باليوم الوطني بوصلة رقص.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند مقطع فيديو حديث لها، خلال احتفالها اليوم الوطني للسعودية.

الإعلامية الكويتية تألقت في المقطع بفستان أخضر لامع، ضيق أبرز رشاقة قوامها، وتركت شعرها الأسود منسدلا، وتزينت بمكياج قوي، ووضعت عدسات ملونة على عينيها غيرت ملامحها.

حليمة قامت بالاحتفال عن طريق الرقص على نغمات أغنية “أنا كويتي وأحب السعودية”، والتي رددت كلماتها أثنا رقصها وسط البالونات الخضراء والبيضاء التي زينت بها المكان.

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وكانت الإعلامية الكويتية حليمة بولند قد عبرت مؤخرا عن انزعاجها من شائعة انتشرت حولها، حيث تم تداول وثيقة قيل أنها توكيل من البليونير الكويتي فواز مبارك عبدالعزيز الحساوي للإعلامية الكويتية للتصرف بكافة ممتلكاته الخاصة.

حليمة نشرت مقطع فيديو عبرت خلاله عن استيائها الشديد من هذه الشائعة، وقالت: ” أنتحر؟ أتخذ نفس قرار إليسا واعتزل؟”.

الإعلامية الكويتية قالت إنها لا تلوم الفنانة اللبنانية بسبب إعلان اعنزالها العمل الفني، ووصفت إطلاق الشائعات بالقذارة.