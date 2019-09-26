بعد غياب عن الأضواء.. هدى هاني تعود بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها الـ41.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

بعد فترة غياب طويلة عن الأضواء، أطلت الفنانة هدى هاني على جمهورها بجلسة تصوير جديدة خضعت لها تزامنا مع احتفالها بعيد ميلادها الـ41.

هدى ظهرت في الصور بإطلالة شقية، حيث أطلت بتيشيرت أبيض، وجيب فوشيا منفوش، وتزينت بمكياج قوي، وتركت شعرها منسدلا، ووضعت تاجا على رأسها.

الفنانة المصرية شاركت جمهورها بمجموعة صور من الجلسة، والتي ظهرت فيها أمام تورتة عيد الميلاد، كما نشرت صور أخرى جمعتها بعدد من أصدقائها الذين شاركوها الاحتفال.

Advertisements

والفنانة هدى هاني من مواليد 18 سبتمبر عام 1978، أي أنها تبلغ من العمر حاليا 41 عاما، وهي ابنة شقيق الفنانة هناء الشوربجي، بدأت التمثيل مذ كان عمرها ست سنوات أمام الفنانين محمد صبحي وسعاد نصر في مسرحية “الهمجي”، كما إنها كانت تشارك في برامج الأطفال في التلفزيون المصري.

اكتسبت شهرتها من خلال «شخصية جهاد» في مسلسل “يوميات ونيس” مع الفنان محمد صبحي وشاركت بجميع أجزاء المسلسل حتى الجزء السابع، شاركت بالعديد من الأعمال الأخرى ولم تظهر بالأعمال السينمائية إلا مرات قليلة، وهي متزوجة من المصور “أسامة بركات”.

شاركت هدى هاني في عدد من المسلسلات منها: مسلسل “العطار والسبع بنات”، ومسلسل ”أحلامك أوامر”، ومسلسل ”أحزان مريم”، ومسلسل ”العائلة والناس”، وغيرها.