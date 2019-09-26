منى زكي ونجوم الفن في حفل «اليونيسيف» بمهرجان الجونة.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نظم القائمون على مهرجان الجونة السينمائي، احتفالية خاصة بمناسبة توقيع اتفاقية تعاون بين المهرجان ومنظمة اليونيسيف، وذلك مساء الثلاثاء 24 سبتمبر.

وكان على رأس الحضور النجمة المصرية منى زكي، والتي ألقت كلمة خلال الاحتفالية، بصفتها سفيرة النوايا احسنة ليونيسيف مصر.

الحفل شهد أيضا حضور عدد من نجوم الفن، منهم: يسرا، هند صبري، أحمد داوود، صبا مبارك، هنا شيحة، ليلى علوي، إنجي وجدان، ناهد السباعي، ناهد فريد شوقي، محمد كريم، بشرى، أحمد خالد صالح، علا رشدي، شيرين رضا، لقاء الخميسي، ريم مصطفى، وغيرهم.

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يذكر أن النجمة المصرية منى زكي قد حرصت على حضور فعاليات مهرجان الجونة، و قد أعلنت في كلمتها في حفل الافتتاح، عن عقد اتفاقية بين منظمة اليونيسيف وإدارة المهرجان، مدتها خمس سنوات، وذلك بصفتها فنانة وسفيرة للنوايا الحسنة لمنظمة اليونيسيف.

منى قالت في كلمتها إن الاتفاقية هدفها مناقشة قضايا الأطفال وبروزتها أمام العالم كله، من خلال مهرجان مهم وداعم لحقوق الطفل مثل مهرجان الجونة.

وتابعت: “مين ينسى أدوار سيدة الشاشة فاتن حمامة وجميلةالسينما ماجدة، اللي كانوا بيدعموا الطفل دايما، وفي أفلامنا كان فيه مساحة للطفل، محدش ينسى الطفلة المعجزة فيروز”.