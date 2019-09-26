شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقار يحيى خليل يحيى حفلا فى الإسكندرية نهاية أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى الموسيقار يحيى خليل حفلا فى دار الأوبرا بالإسكندرية، وذلك يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر المقبل، ومن المقرر أن يقدم خليل فى الحفل عدة مقطوعات موسيقية من أعماله المتميزة التى اشتهر بها على مدار مشواره الفنى، بالإضافة لعدد من المقطوعات الجديدة.

من ناحية أخرى افتتح الموسيقار يحيى خليل الدورة الثالثة من مهرجان "حكاوى" في شهرأبريل الماضي بمكتبة الإسكندرية، وهو أول كرنفال موسيقى من نوعه فى عروس البحر يختص بتسليط الضوء على نشر ثقافة موسيقى الجاز، وتقديمها للجمهور العادى.

ومن المعروف أن يحيى خليل سافر إلى أمريكا خلال مشواره الفنى، ومكث هناك أكثر من 15 عاما، ودرس وتألق أيضًا كعازف على آلة الدرامز مع العديد من الفرق الأمريكية.

يحيى خليل عميد موسيقى الجاز فى مصر والشرق الأوسط، وأول من قام بمزج الموسيقى المصرية بموسيقى الجاز منذ ستينيات القرن الماضى، وطاف بأعماله معظم دول العالم وشارك فى العديد من المهرجانات الدولية، ونجح فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة من مختلف الفئات العمرية داخل مصر وخارجها، كما قدم حتى الآن أكثر من 5 آلاف حفل حول العالم.