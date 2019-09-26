"آدم" و"1982" يخطفان الأنظار في الجونة









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: شهدت فعاليات مهرجان الجونة العرض العربي الأول للفيلمين "1982" و "آدم" على مسرح المارينا وسط حضور جماهيري كبير.

* فيلم " 1982” صوت الحرب

الفيلم اللبناني "1982" من بطولة نادين لبكي ومحمد دالي ورودريغ سليمان. يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة. وهو يتحدث عن فترة الحرب اللبنانية وأثرها على طلاب المدارس وعلى علاقاتهم الانسانية وسط القصف الإسرائيلي. ليسلط الضوء على الرعب الذي بتلقي الأخبار عبر الصوت ووقعه المدوي أكثر من الصورة في الحروب

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"آدم يغوص في دهاليز العلاقات النسائية"

أما فيلم "آدم" فقد عُرض عالميًا لأول مرة في الدورة الـ72 لمهرجان كان السينمائي. يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وهو من بطولة لبنى أزابال ونسرين الراضي التي حصلت على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان دربان السينمائي،

ويتحدث عن علاقة انسانية مابين أم عزباء وأرملة مع طفلتها. وكيف يمكن لهذه الأم الدخول في حياة الأرملة وابنتها وكيف يمكن لها _برغم كل همومها _ أن يكون لها الأثر الإيجابي في هذا المنزل من جميع النواحي. خاصةً لجهة إيقاظ الأنثى في الأم الأرملة من جديد .

إنه فيلم جريء تم تصويره في كازابلانكا ببساطة ودون تكلف. ولقد حاز على إعجاب العديد من النقاد العرب المتواجدين في المهرجان باعتباره أفضل فيلم عربي عُرض حتى الآن .