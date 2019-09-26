أفلام وثائقية عربية في الجونة









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: استقبل مهرجان الجونة يوم أمس فيلمين عربيين ضمن الأفلام الوثائقية الطويلة التي تتنافس على جوائز مالية قدرها 62 ألف دولار، وهي "143 طريق الصحراء" و"ابراهيم إلى أجل غير مسمى".

‎ "143 طريق الصحراء"

الفيلم الجزائرس "143 طريق الصحراء" للمخرج حسن فرحان والذي تدور أحداثه حول «مليكة» التي تدير مطعماً صغيراً، يقدّم أطباق البيض المقلي، والشاي والقهوة، وذلك في عزلةٍ هادئة بالصحراء الكبرى.

وتقدّم "مليكة" خدماتها لسائقي الشاحنات، والمسافرين، والعابرين. أما الفيلم فمليء بالحوارات والطموحات والمختلفة التي يتداولها المسافرون رجالاً ونساءً وشبانا من أصلٍ عربي وغربي، ومن كل الأطياف الذين يمرون طالبين خدمات السيدة مليكة. لكن النقد طال الفيلم بسبب مشاركة بعض الممثلين فيه. وذلك ينفي الوثائقية والتلقائية عنه_ بحسب رأي البعض منهم.



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"ابراهيم إلى أجل غير مسمّى"

تدور أحداث فيلم "إبراهيم إلى أجل غير مسمّى" للمخرجة لينا العبد حول "لينا" البالغة من العمر 6 سنوات، والتي يسافر والدها لمهمة قصيرة لم يعد منها في العام 1987.

وبينما كان والدها في الظاهر رجلاً فلسطينياً بسيطاً يعيش فى دمشق، يظهر فى الحقيقة أنه كان عضواً سرياً فى جماعة أبو نضال الفصيل الفلسطيني المنشق.

تدور حوارات الفيلم مع أقاربها للحديث عنه. وخلف هذه الحوارات أسئلة عن الهوية والوطن والتضحية. إنه فيلم يعيد طرح الكثير من التساؤلات حول العديد من القضايا والمفاهيم التي تخصّ الوطن.