شكرا لقرائتكم خبر عن أغانى مدحت صالح وشذى و MTM بتوقيع مهندس صوت واحد.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون مهندس الصوت جورج يعقوب مع عدد كبير من المطربين الشباب فى ألبوماتهم الجديدة، منهم المطربة شذى، حيث يقدم لها أغنية جديدة شاركها فيها الغناء الثنائى أوكا وأورتيجا تحمل اسم "المرأة المستقلة"، والتى تم طرحها خلال اليومين الماضيين، والأغنية من كلمات شادى نور وألحان أورتيجا وتوزيع أوكا، وإخراج كريم الغمرى.

ويتعاون جورج أيضا مع فريق "MTM " فى ألبوم الفريق الجديد، حيث يتولى جميع أغانى الألبوم من مكساج وماستر، استعدادا لطرحه فى شهر أكتوبر المقبل، ويتضمن 9 أغنيات جميعها من كلمات وألحان تاكى أحد أعضاء الفريق.



جورج يعقوب وإم تى إم

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كما قدم مهندس الصوت جورج يعقوب أيضا المكساج والماستر لفيلم " الفارس والأميرة"، من بطولة دنيا سمير غانم وعبد الرحمن أبو زهرة، والمعروض حاليا ضمن فعاليات مهرجان الجونة، ويشارك فيلم الفارس والأميرة بطولته بالأداء الصوتى كل من محمد هنيدى، ومدحت صالح، ودنيا سميرغانم، وماجد الكدوانى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وعبلة كامل، بالإضافة إلى الراحلين سعيد صالح وأمينة رزق، من سيناريو وإخراج بشير الديك، ومن رسوم فنان الكاريكاتير الراحل مصطفى حسين، ويشارك بالغناء فيه الفنان مدحت صالح والفنانة لقاء الخميسى.

أحداث الفيلم، مستوحاة من قصة تاريخية حقيقية، جرت في القرن السابع الميلادي، تدور حول شخصية محمد بن القاسم، الذى سمع بما كان يقوم به القراصنة من عمليات سلب وانتهاك لحقوق النساء والأطفال المخطوفين فى عرض البحر، فقرر ترك مدينته البصرة والذهاب فى مغامرة مثيرة، ذات طابع خيالى، مع صديق عمره زيد، ومُعلمه أبو الأسود، لمقاتلة الملك الظالم "داهر" الذى كان يتقاسم مع القراصنة ما يحصلون عليه من غنائم وسبايا خلال رحلته، ويتعرف ابن القاسم على الأميرة لبنى، ليبدأ رحلة أخرى يواجه فيها أقداره المُنتظرة.

يذكر أن جورج يعقوب أحد أبرز مهندسى الصوت الذين ساهموا فى نجاح العديد من الألبومات لـ مى كساب، وحمادة هلال، وأدهم سليمان، ومدحت صالح، ولقاء الخميسي.