شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المعطى وأحمد سمير فرج يجتمعان الأسبوع المقبل من أجل أحمد صلاح حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد صناع مسلسل أحمد صلاح حسنى الذى يقدمه فى أولى بطولاته الدرامية مع شركة "سينرجى"، جلسات عمل مطلع الأسبوع المقبل بحضور بطل العمل ومؤلفه محمد عبد المعطى والمخرج أحمد سمير فرج، حيث استقر صناعه على الفكرة الرئيسية للعمل والتى تحمل طابع اجتماعى رومانسى.

وأكد محمد عبد المعطى لـ"الخليج 365"، أنه حتى الآن لم يتم تحديد اسم نهائى للعمل، حيث إن هناك أكثر من اسم مرشح إلا أنهم لم يحددوا الاسم الأخير للعمل، موضحاً أنه لم يبدأ فى كتابة السيناريو حتى الآن، والمسلسل ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، ومن المقرر بدء تصويره منتصف شهر أكتوبر المقبل.

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أحمد صلاح حسنى شارك فى بطولة فيلم "الممر" مع المخرج شريف عرفة، وبطولة أحمد عز، وحقق الفيلم ايرادات كبيرة وصلت لـ 80 مليون جنيه، وشارك فى بطولته أحمد رزق، محمد فراج، أحمد فلوكس، هند صبرى، محمد جمعة، وعدد أخرمن الفنانين، إخراج شريف عرفة.

وشارك أحمد صلاح حسنى فى بطولة مسلسل "حكايتى" مع الفنانة ياسمين صبرى الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، من إخراج أحمد سمير فرج وانتاج سينرجى، وشارك أيضاً فى مسلسل "لأخر نفس" مع النجمة ياسمين عبد العزيز، إخراج حسام على .