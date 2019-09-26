فيديو| هنا شيحة تكشف عن أسباب طلاقها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
قالت الفنانة هنا شيحة إن قرار انفصالها ليس عيبا فيها أو في زوجها السابق، أحمد فلوكس، لكن لأن الحياة اليومية "مركبتش"، مشيرة إلى أنها أخذت قرار الانفصال، لأنها صادقة مع نفسها ولا ترضى الأذى لها أو لغيرها.
وأضافت شيحة، في برنامج "إم بي سي تريندنج"، أنها لا تهتم بما سيقولونه الناس ولكنها تأخذ القرار الذي يرضيها، مشيرة إلى أنها تقرر الرحيل عن أي شيء إن لم تكن سعيدة به، موضحة إنها سعيدة بعودتها لابنائها.
يذكر أن الفنانة هنا شيحة تزوجت من الفنان احمد فلوكس منذ عام تقريبا، ولكنهما قررا الانفصال فى هدوء منذ شهر تقريبا.
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