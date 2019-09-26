منصة الجونة تناقش "بناء جسور للتواصل: دوافع الإنتاج الإيطالي الدولي المشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

في اليوم الخامس لمنصة الجونة للأعمال السينمائية التي تُعقد على هامش مهرجان الجونة السنيمائي، عُقدت ندوة بعنوان "بناء جسور للتواصل: دوافع الإنتاج الإيطالي الدولي المشترك" في مكتبة الجونة.

تحدث المخرج والمنتج الإيطالي أنطونيو فالدوتو عن سوق الأفلام الإيطالي وطرق الإنتاج والتمويل والتوزيع، موضحًا الفرص والصعوبات التي تواجه صناعة الأفلام بشكل عام.

عبّر أنطونيو أيضًا عن سعادته بتواجده هنا ضمن مهرجان الجونة السينمائي، مشيرًا إلى أهمية مثل هذه المهرجانات التي تعد فرصة لعقد اتفاقيات وشراكات بين إيطاليا ودول البحر الأبيض المتوسط لما لهم من روابط تاريخية وفنية مشتركة.

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وتطرق في الحديث عن آخر اتفاق بين ANICA الجمعية الإيطالية لصناعة الأفلام السمعية والبصرية ودولة تونس، ضمن فعاليات مهرجان السينما المتوسطية بتونس للإنتاج التشاركي للأفلام.

وصرح بأن هذا الاتفاق يسهل الشراكة في الإنتاج والتمويل ليس فقط مع إيطاليا لكن مع الكثير من الدول الأوروبية، ومن أهم مميزات الاتفاقية هو إمكانية إنتاج فيلم مشترك باللغة العربية فقط.

تحدث أنطونيو عن قوانين صناعة الأفلام في إيطاليا، كما عرض بعض الإحصائيات المهمة، الخاصة بصناعة الأفلام في إيطاليا، وأبرزها أن ٢٣% من حجم إنتاج الأفلام في إيطاليا هو إنتاج مشترك.​