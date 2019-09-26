نشرة الجونة| تفاصيل أغنية ختام المهرجان.. واحتفالية اليونيسيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

نشر موقع الخليج 365، أمس الأربعاء، عددًا من الأخبار المتعلقة بفعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

وإليكم تفاصيل ما تم نشره..

نسرين طافش لـ"الخليج 365": "ستموت في العشرين" عالمي.. والسينما لغة إنسانية

قالت الفنانة السورية نسرين طافش، إنها سعيدة بحضورها للمرة الثانية على التوالي، فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، ضيف شرف.. إليكم التفاصيل

درة تنشر صور من مشاركتها في "الجونة"

شاركت الفنانة التونسية درة جمهورها بصور لها، من سابع أيام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الثالثة، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".. إليكم التفاصيل

أروى جودة لـ"الخليج 365": "الجونة السينمائي" يشبه الجامعة

قالت الفنانة أروى جودة إن المختلف في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، أنها أصبحت على دراية بطريقة سير الفعاليات، ما بين محاضرات وعروض أفلام.. إليكم التفاصيل

بسنت شوقي صاحبة صاحبها في "لما بنتولد" وتحمست لعرضه بـ"الجونة "

قالت الفنانة الشابة بسنت شوقي إنها لم تشعر بالقلق عند عرض فيلمها "لما بنتولد" إخراج تامر عزت، لأول مرة في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.. إليكم التفاصيل

محمد فراج لـ"الخليج 365": "الجونة السينمائي" مُبهر وأعُجبت بـ"ستموت في العشرين"

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قال الفنان محمد فراج إن الجونة السينمائي، خرج في دورته الثالثة بصورة مشرفة جدًا، معربًا عن سعادته بحضور فعاليات المهرجان للمرة الثالثة على التوالي.. إليكم التفاصيل

تامر عزت لـ"الخليج 365": "الجونة السينمائي" أفضل مكان للكشف عن "لما بنتولد"

قال تامر عزت، مخرج فيلم "لما بنتولد" الذي تم عرضه على هامش فعاليات الدورة الثالثة من "الجونة السينمائي".. إليكم التفاصيل

بالصور| نجوم الفن في احتفالية "اليونيسيف" و"الجونة السينمائي"

نظم القائمون على "الجونة السينمائي" مساء الثلاثاء، على هامش فعاليات دورته الثالثة التي انطلقت الخميس الماضي، احتفالية خاصة بمناسبة توقيع اتفاقية تعاون بين المهرجان ومنظمة اليونيسيف..إليكم التفاصيل

بعد"3 دقات".. "أبو" يستعد لختام الجونة بـ"حبيبي يا ليل"

طرحت شركة "جاما ميوزيك" بوسترا دعائيا رسميا لأغنية "حبيبي يا ليل" للفنان "أبو"، على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعية..إليكم التفاصيل

بعد تجربته الأولى في التمثيل.. أمير عيد لـ"الخليج 365": الموسيقى لها الأولوية

قال الفنان أمير عيد، نجم الفريق الغنائي "كايروكي"، إنه لم يخطط لخوض تجربة التمثيل.. إليكم التفاصيل

صور| نجوم الفن يوجهون تحية إلى موسيقى السينما الخالدة بـ"الجونة السينمائي"

نظم القائمون على مهرجان الجونة السينمائي، مساء أمس الأربعاء، احتفالية بعنوان "السينما في حفل موسيقي: تحية إلى موسيقى السينما الخالدة".. إليكم التفاصيل