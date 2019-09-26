كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشهد مؤثر من مسلسل "بحر" ضمن قائمة الأكثر رواجا بيوتيوب! (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مشهد بكاء بحر وأبو حبيبة علي قبر حبيبة، ضمن مسلسل "بحر" قائمة ضمن Trending يوتيوب.

مسلسل بحر

وعرض مؤخرًا مسلسل بحر على شاشة الحياة، ابتدء من السابعة مساء أمس الإثنين، إلى جانب إعادة عرضه مرتين في الحادية عشر والنصف مساء والحادية عشر صباحًا، إلى جانب عرضه على شاشة الحياة دراما في العاشرة مساًء والتاسعة صباحا والثالثة عصرا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch It.

الحلقة الأولى

وبعد عرض الحلقة الأولى من العمل، حصد مسلسل بحر تقييمات إيجابية من الجمهور، حيث توقع البعض أن يكون العمل من العلامات المميزة في الدراما المصرية، خصوضا مع تقديمه الدراما الصعيدية من منظور جديد.

ماجد المصري

يقدم الفنان ماجد المصري البطولة المطلقة الأولى له في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل بحر الذي بدأ عرضه أمس الإثنين عبر مجموعة قنوات الحياة.

يأتي ذلك بعد نجاح الدور الذي لعبه ماجد المصري في مسلسل "زلزال" الذي عرض في رمضان الماضي.

مسلسل "زلزال" من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج سيرينجي، ويشارك في بطولته كل من محمد رمضان، ونسرين آمين، وماجد المصري، وحلا شيحا.

ويعد المسلسل هو الظهور الأول للفنانة حلا شيحا بعد عدولها عن قرار الاعتزال وخلعها الحجاب.

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ورغم الموهبة التي يمتلكها ماجد المصري إلا أن نجاح المسلسل من الممكن أن يتأثر بصورة كبيرة بآرائه العنصرية والتي أثارت اللغط حوله في رمضان الماضي بعد ظهوره في برنامج "شيخ الحارة" الذي أطلق من خلاله تصريحات عنصرية ضد نساء من ذوات البشرة السمراء، ما يجعل نجاح مسلسل بحر تحدي كبير له للعودة من جديد، خصوصا وأن الكثيرين من متابعي الفنان طالبوا بعقابه وردعه.

خروج بحر من السباق الرمضاني

وانطلق عرض مسلسل بحر أمس عبر مجموعة قنوات الحياة، وذلك بعدما خرج المسلسل من السباق الرمضاني الماضي.

ويضم مسلسل بحر في جعبته عدد كبير من النجوم الشباب الذين بدأوا في الظهور مؤخرا على الساحة، وشكلوا قاعدة جماهيرية لا يستهان بها.

أبطال مسلسل بحر

وأبرز هؤلاء النجوم هم: حسني شتا والذي يلعب دور "سالم الراوي" شقيق ماجد المصري في مسلسل بحر، وسبق لحسني أن لفت الأنظار إليه في مسلسلي الأب الروحي وأيوب، كما يتواجد بالمسلسل الفنات الشاب محمد علي رزق الذي يقدم دور هيما، وميرنا نور الدين التي تألقت في رمضان الماضي في مسلسلي طلقة حظ، وهوجان، وكوكي التي خطفت الأنظار في فيلم "ورد مسموم".

كما يضم مسلسل بحر نجوم شباب آخرون هم ثراء جبيل، ونورهان، ومنة عرفة، ومحمد دياب.

بدأت شركة سينرجى للإنتاج عرض مسلسل بحر، في السابعة مساء أمس الاثنين المقبل 2 سبتمبر حصريا على شاشة قناة الحياة.

وكانت طرحت شركة سيرينجي عبر حساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوستر العمل، الذي انفرد به بطله الفنان ماجد المصري، والذي ظهر فيه مرتديا جلباب صعيدي.

مسلسل بحر تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، وانتاج شركة سينرجى، وبطولة ماجد المصري، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكي، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد علي رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكي، ومنه عرفة.