شاهد.. زينب فياض تخطف الانظار بإطلالة جديدة!

كتب امير فتحي في الخميس 26 سبتمبر 2019 01:38 صباحاً - تواصل زينب فياض، ابنة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، إبهار متابعيها بإطلالات جديدة باعتمادها مكياجات مختلفة كل فترة. واختارت زينب فياض هذه المرة اعتماد المكياج السموكي الثقيل مع تسريحة الشعر الكيرلي، فبدت بغاية الجمال والجاذبية. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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