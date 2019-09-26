شاهد.. ردة فعل عمرو اديب على دعوات محمد علي للتظاهر!

كتب امير فتحي في الخميس 26 سبتمبر 2019 01:38 صباحاً - رد الاعلامي المصري عمرو اديب على دعوة مواطنه الفنان والمقاول محمد علي للتظاهر قائلا “لازم بفهموا ان مهر مصر غالي مش حاجة سهلة”.

وعرض عمرو اديب، في حلقة الامس من برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “ام بي سي مصر”، مقطع فيديو لمحمد علي، والذي يطلق عليه اسم “حمادة تاع اسبانيا”، ليظهر ما وصفها بـ “حالة العصبية والهرتلة” التي اصابته.

واعتبر عمرو اديب ان محمد علي بدأ يشعر ان الامر ليس بالسهولة التي كان يتوقعها قائلا “لسه بعيد عن شنبك”.