نسرين طافش بإطلالات مكررة في مهرجان الجونة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة السورية نسرين طافش على حضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الثالثة.

نسرين تألقت في المهرجان بالكثير من الإطلالات المميزة، إلا أن الجمهور لاحظ أن بعض هذه الإطلالات كانت قد ارتدتها من قبل، أو سبقتها في ارتدائها فنانات أخريات.

الفنانة السورية ظهرت بفستان جمع بين اللون الفضي والأحمر في أطرافه من تصميم عائشة رمضان، وكان سبقت وارتدته منذ عام.

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كما أن الفنانة اللبناني نجوى كرم قد قد ارتدت نفس الفستان منذ أشهر قليلة، وسبقتهما في ارتداء نفس التصميم والألوان مع الاختلاف في الأكمام الفنانةالإماراتية أحلام، حيث ارتدته عام 2013.

الفنانة السورية ظهرت في فاعلية اخرى بالمهرجان بفستان أسود طويل منفوش من أسفل من تصميم زينة زكي، إلا أنه كان قد سبقتها في ارتدائه المطربة السعودية وعد منذ أسابيع قليلة خلال جلسة تصوير التقطتها أثناء تواجدها في العاصمة الإيطالية روما.

يُذكر أن نسرين طافش كانت قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل «مقامات العشق» عن فكر الشيخ الأكبر المتصوف محي الدين ابن عربي، والعمل كتبه الدكتور محمد البطوش، ومن اخراج أحمد إبراهيم أحمد، وتشارك نسرين في بطولته أمام يوسف الخال، مصطفى الخاني، لجين أسماعيل، قمر خلف، والفنانة القديرة نادين خوري، وغيرهم.