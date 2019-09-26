منة فضالي تفاجئ جمهورها وتُعلن تبنيها لطفلة.. هل قررت عدم الزواج؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكدت الفنانة المصرية منة فضالي أن حلم الأمومة مازال يطاردها وخاصة أنها مازالت تستطيع تحقيقه، إن لم يسرقها العمر.

منة قالت إنها قامت مؤخرا بتبني طفلة، حيث تتكفل بكل مصروفاتها، وفي حالة عدم زواجها وضياع فرصة إنجابها وخاصة أنها أصبحت في سن 35، ستتبنى رضيعا ليعيش معها ويكبر معها.

الفنانة المصرية أكدت أنها لا تعيش قصة حب حالية، وأن كل علاقاتها العاطفية انتهت بالفشل، واعتبرت أنها امرأة لا حظ لها مع الرجال.

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منة أشارت إلى أنها تؤجل خطوة الزواج لحين تجد الرجل الذي يناسبها ولن تتزوج لمجرد الزواج فقط.

يذكر أن منة فضالي تنشغل بتصوير دورها في فيلم “ماكو” مع نيقولا معوض، ناهد السباعي، من تأليف أحمد حليم، وإخراج ‏محمد ‏هشام الرشيدى، ولم يتم تحديد الموعد النهائي لعرضه.

الفنانة المصرية يعرض لها حاليا الجزء الثاني من مسلسل «قيد عائلي»، مع صلاح عبدالله، عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين وعدد من نجوم الفن.