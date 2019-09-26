بلقيس تصدم جمهورها بإطلالة غريبة في كليبها الجديد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تظهر الفنانة اليمنية بلقيس فتحي بإطلالة غريبة في كليب أغنيتها الجديدة “تعالى تشوف”، والتي تعد اولى تجاربها بالغناء باللهجة المغربية.

الفنانة اليمنية ظهرت في الكليب وقد رسم على وجهها عيون وشفاه بطريقة محترفة جدا، وهو ما صدم جمهورها، وتساءلوا عن أسباب ظهورها بهذه الإطلالة الغريبة.

وكانت الفنانة اليمنية بلقيس كانت قد أطلقت مؤخرا كليب أغنيتها الجديدة “تعالى تشوف” باللهجة المغربية، والذي صورته في مدينة مراكش، مستعينة بطاقم فني من هوليوود وبتقنيات عالمية بدت واضحة في الكليب.

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وتقول كلمات أغنية “تعالى تشوف”: “يصحابلو فغيابو غنتفقص.. غنضعاف غانطيح النص.. بالعكس غاندير العرس.. غاندير للناس عراضة.. ونقول تفكيت من هدا.. عايشة حياتي فالسعادة.. تعالى تشوف كيوليت صغاريت وزيانيت معاك كنت مظلومة الله الله ارتاحيت...”.

وكانت الفنانة اليمنية بلقيس قد اثارت مؤخرا غضب مواطنيها اليمنيين بتغريدة كتبتها، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”، قالت فيها: “الحمد الله على نعمة الإمارات، كم أنا فخورة بانتمائي إلى هذا البلد.. #بنت_زايد”.

تغريدة بلقيس أثارت غضب النشطاء اليمنيين، حيث اعتبروا أنها بذلك تنصّل من أصلها والتنكّر ليمنيتها”، حيث قال أحدهم: “اسوأ حاجة عندما يتجرد المواطن من وطنيته ، لأجل مطامع دنيويه”، وقال آخر: ” نحن نحمد الله على انتمائنا لبلدنا الحبيب وهي اليمن العظيم ولا يعنينا من ينكر ويجحد يمنيتة كان انتي او غيرك ممن تجره اطماعة الدنيوية وينكر اصلة على ذالك.