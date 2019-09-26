أحلام تتألق بالأخضر في حفلها بالسعودية بمناسبة العيد الوطني.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

أحيت الفنانة الإماراتية أحلام حفلا غنائيا كبيرا بمركز الملك فهد الثقافي في العاصمة الرياض بمناسبة الاحتفالات باليوم الوطني السعودي الـ89

الفنانة الإماراتية تألقت في الحفل بفستان أخضر شديد الأناقة، أبرز رشاقة قوامها، وهو من توقيع المصمم اللبنانيالعالمي زهير مراد.

أحلام أكملت إطلالتها بمجوهرات ماسية مميزة، وتزينت بمكياج قوي أبرز ملامحها، وتركت شعرها منسدلا في تسريحة بسيطة.

الفنانة الإماراتية قدمت خلال الحفل أغنية جديدة بعنوان “توشح بالخضار”، وهي من كلمات وألحان عبد الرحمن عثمان وتوزيع مشاري اليتيم.

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وبعد انتهائها من الأغنية، وجهت أحلام كلامها لجمهورها في الحفل، قائلة: “اليوماتوشحت بعلم بلادي الإمارات.. وتوشحت بعلم بلادي السعودية.. وتشرفت وكبرت بكم وبحبكم وبشوفتكم يا أغلى ناسي يا حبايبي.. ودايم يا رب السعوية في عز ورخاء يا أرحم الراحمين”.

أحلام نشرت مجموعة صور من الحفل، على حسابها على “انستجرام”، ووجهت التهنئة للسعودية بحلول عيدها الوطني، بقولها: “كل عام وأبونا الغالي الملك سلمان بن عبدالعزيز بخير وكل عام وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بخير وكل عام وأصحاب السمو الاميرات والامراء بخير كل عام وشعب السعوديه بخير وكل عام وتراب وسماء وارض السعوديه بخير”.

وأضافت: “تشرفت بمشاركتي في العاصمه الرياض بإحتفالات اليوم الوطني السعودي بليله رائعه لاتنسى شكر كبير لمعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئه الترفيه والسيد سالم الهندي نائب الرئيس وكل هيئه الترفيه في جهودهم المبذوله لنجاح كل الاحتفلات لليوم الوطني السعودي ٨٩ وشركه روتانا على تنظيم الحفل والشكر موصول للاعلامي القدير #عبدالله_مخارش @makharesh على التحضيرات الكبيره للحفل الكبير وشكر شخصي مني للاخ محمد الهاجري على مجهوده لنجاح الحفل “.

وتابعت: “واخيراً وليس آخر الشكر الكبير لقائد فرقتي الموسيقيه المايستروا #امير_عبدالمجيد وكل اعضاء فرقتي الموسيقيه فرد فرد على مجهودهم الجبار لنجاح هذا الحفل والشكر موصول لمديره مكتبي مها الحاج @mahaelhajj ومدير اعمالي الفنيه نايف اليوسف @alyousef2030 ولغرافيكيس جويل والاضاءه الرائعه نسيب ماضي وكل مهندسين الصوت #ياسر_انور #شادي_سعد #بيير_راشد #امين_عاكف”.