منى زكي بإطلالة فرعونية ساحرة على السجادة الحمراء.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
حضرت الفنانة المصرية منى زكي عرض فيلم “نورا تحلم” بطولة الفنانة هند صبرين ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.
النجمة المصرية خطفت أنظار الجميع بإطلالة ساحرة، حيث تألقت بفستان “أوف وايت” مزين بنقوش فرعونية، من توقيع المصممة ميريام نظمي، وتزينت بمجوهرات لها طابع فرعوني أيضا من مجوهرات عزة فهمي.
منى أكملت إطلالتها بحقيبة بنفس لون الفستان، وتزينت بمكياج هادئ أبرز جمال ملامحها بلمسات خبيرة التجميل ثريا شوقي، وتركت شعرها الأسود منسدلا في تسريحة بسيطة زادتها جمالا، بأنامل مصفف الشعر عاشور.
النجمة المصرية شاركت جمهورها بمجموعة صور لها من العرض، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ووجهت تهنئة لهند صبري على الفيلم، بقولها: “مبروك هند صبري لأدائك المتميز في “نورا تحلم”.
يذكر أن النجمة المصرية منى زكي قد حرصت على حضور فعاليات مهرجان الجونة،و قد أعلنت في كلمتها في حفل الافتتاح، عن عقد اتفاقية بين منظمة اليونيسيف وإدارة المهرجان، مدتها خمس سنوات، وذلك بصفتها فنانة وسفيرة للنوايا الحسنة لمنظمة اليونيسيف.
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