أبرار الكويتية تكشف عن شبه كبير يجمعها بشيرين عبدالوهاب: أخاف تكون أختي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة الكويتية أبرار عن وجود تشابه كبير يجمع بينها وبين الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب.

الفنانة الكويتية أكدت أن شخصيتها متطابقة بشكل كبير مع شخصية شيرين، حيث إنه يتم فهم ما تقوله الأخيرة بشكل خاطئ رغم صفاء نواياها، وهو نفس ما يحدث معها بالضبط.

أبرار عبرت عن حبها الشديد للفنانة المصرية، مؤكدة أنها تشعر بأنها نصفها الآخر، واضافت مازحة: “أخاف تكون أختي وأنا ما أدري”.

يذكر أن الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب قد تعرضت للكثير من الأزمات مؤخرا، بسبب تصريحاتها العفوية في الحفلات، وهو ما دفعها لاتخاذ قرار بمحاولة السيطرة على كلماتها أثناء الحفلات، وهو ما حدث في حفلها الأخير في السعودية.

شيرين قالت خلال حفلها الغنائي بالسعودية ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني السعودي: “يا جماعة إسمحولي اتكلم عن الوطن علشان إحنا في وطن غالي، واسمحولي أنا مش بعرف اتكلم، ورغم إني أخدت عهد على نفسي أني لا أتكلم ولا أعبر عن رأي، ولا أقول أي شيء أنا حاسة بيه”.

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وأضافت: “لكن إحنا في وضع لابد أن نقول فيه كلمة حق، ونفسي حسام جوزي يساعدني فيها، وهاستسمحه إنه يجي لأنه بيعرف يتكلم، وأحبه يشاركني هذه الكلمة”.

وبدأ حسام حبيب، كلمته بتهنة الشعب السعودي باليوم الوطني السعودي، وخص بالذكر الملك سلمان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي، مؤكدًا أنه عيد للمصريين أيضًا والذين لم ينسوا وقفة السعودية مع مصر في أزمتها.

وأضاف: “اسمحولي اقدم رسالة لبلدنا ولرئيسنا عبدالفتاح السيسي، وبنقولهم إننا في ضهركم ومعاكم وربنا ينصر أهل السعودية ودايما في تقدم”.

وأضافت شيرين عبدالوهاب باكية: “اللي ملوش كبير بيشتروا له كبير وإحنا عندنا كبير وبنحترمه”.