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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت الفنانة اللبنانية نور، في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الثالثة.
وتألقت خلال الحفل بفستان أبيض، ولكنها فوجئت بأنه قريب السلة جدا من إطلالة الفنانة منى زكي والفنانة أمينة خليل، وتعرضت بسبب ذلك لبعض سخرية النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
نور، ردت على السخرية التي تعرضت لها قائلة في تصريحات صحفية : “مجرد تشابه بيننا ولكن كل فستان أيضا مختلف عن الآخر ولكن اللون واحد”.
وأضافت الفنانة نور اللبنانية “بالتاكيد المتابعين فى السوشيال ميديا لهم كل الحق فى سخريتهم على الإطلالات الثلاثة خاصة أنه امر مضحك وصدفة غريبة وأرى أن ليس هناك تشابه كبير”.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة نور اللبنانية كان مسلسل “رحيم” الذى عُرض العام قبل الماضى وشاركها البطولة فيه ياسر جلال، محمد رياض، صبري فواز، دنيا عبدالعزيز، دينا، وكان بمثابة عودة قوية لها بعد غيب لفترة طويلة.
وفي السينما كان فيلم «تصبح على خير» الذي شاركت في بطولته أمام النجم المصري تامر حسني، درة، مي عمر، والفيلم من تأليف وإخراج محمد سامي.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. نور اللبنانية للساخرين من إطلالتها بسبب أمينة خليل: معاهم حق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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