حلا شيحة تعترف بإجراء عملية تجميل.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اعترفت الفنانة المصرية حلا شيحة بخضوعها لعملية تجميل بوجهها، خلال الفترة الماضية.

الفنانة المصرية قالت، خلال لقائها في برنامج Trending، إنها أجرت عملية تجميل بأنفها، لأن شكلها كان يضايقها في السابق، لافتة إلى إنها كانت تريد مرارا أن تقدم على تلك الخطوة والآن تشعر بالارتياح كثيرا.

ومن ناحية أخرى، ردت حلا على انتقادات جلسة التصوير التي خضغت لها مؤخرا، بتأكيدها أن الصور لا تستدعي كل هذا الهجوم، وأنها كانت بسيطة للغاية وغير مستفزة ولا تجرح العين.

الفنانة المصرية عبرت أيضا عن رغبتها في تقديم عمل عربي مشترك باللهجة اللبنانية، وذلك نظرا لأن والدتها لبنانية.

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وكانت الفنانة المصرية حلا شيحة قد حرصت على حضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وتعد هذه هي المرة الأولى لمشاركة حلا شيحة، في أي مهرجان منذ أكثر من 12سنة بعد اعتزالها الفن وارتدائها النقاب.

وشاركت حلا متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، بصورة من كواليس مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي.

حلا شيحة، وجهت رسالة لزملائها النجوم في تعليقها على الصورة قائلة: “سعيدة بوجودي وسط زملائي وأصدقائي لحضور مهرجان الجونة في دورته الثالثة، وسعيدة بِكَم الحب الذي يُحيطني هنا في الجونة، وإن شاء الله اقدر أقدم لجمهوري ومتابعيني أعمال تستحق حبهم وتقديرهم لي”.