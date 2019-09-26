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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعرضت الفنانة المصرية بسنت شوقي، خطيبة الفنان المصري محمد فراج، لانتقادات حادة بسبب إطلالتها في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة.
بسنت شوقي، ردت في تصريحات صحفية على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب إطلالتها قائلة: “الهجوم على الفستان ليس لطيف، ولكننا بنحب نطلع القطط الفطسانة في أي حاجة، ولو ظهرت بهذا الفستان في هوليوود، فسيكون رائع”.
وأضافت: “أنا بلعب سباحة طول عمري وكنت بطلة سباحة، فالضهر بالنسبة لي مثل الكف، وحصدت الصورة على العديد من التعليقات على مواقع التواصل، ولو الفستان مش عاجبك ما تتكلمش لأن التعليقات تغضب الناس التي تخصني سواء أكان أبويا أو أمي أو خطيبي، وتساءلت ليه تضايقوا الناس؟.
وتابعت: “كل واحد يعمل اللي هو عايزة وأنت توافق إن مراتك تلبس “كات”، أو لا أنت أصلا مش من حقك لأنها امرأة كاملة وربنا هو اللي هيحاسبها”.
يذكر أن الفنان محمد فراج، أعلن خطوبته على الفنانة بسنت شوقي، خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر خطيبة الفنان محمد فراج الفنانة بسنت شوقي لمنتقدي إطلالتها: الضهر عندي زي الكتف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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