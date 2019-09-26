شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال وصناع "الفتوة" يحتفلون بالمسلسل مع سينرجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت شركة سينرجى مؤتمرا صحفيا لأسرة مسلسل الفتوة بطولة النجم ياسر جلال بحضور صناعه، المخرج حسين المنباوى والمؤلف هانى سرحان، والمنتج حسام شوقى مدير عام شركة سينرجى، وأعلن صناع المسلسل خطة تصوير العمل والانتهاء منه قبل حلول شهر رمضان المقبل للمنافسة به فى السباق الدرامى.

وقال النجم ياسر جلال إن المسلسل يتطرق للصراع بين الخير والشر فى إطار درامى دون تحديد فترة زمنية معينة لكن ستكون الأحداث قبل 100 عام أو اكثر مشيرا إلى أن المسلسل سيتضمن مادة درامية دسمة تتنوع بين الأكشن والرومانسية والدراما ويظهر الجماليات داخل مصر عبر عصور مختلفة.

وقال السيناريست هانى سرحان إنه يواصل كتابة الحلقات الأولى للمسلسل واستعان بعدد من المؤرخين كى تخرج الأحداث بشكل واقعى يتماشى مع الفترة الزمنية التى يتطرق لها العمل حرصا من صناع المسلسل على دقة تناول الأحداث التاريخية بكل تفاصيلها من ملابس وديكورات .

المخرج حسين المنباوى أكد أن المسلسل رغم صعوبته إلا أنه عمل ممتع للغاية إذ سيجعلنا نتعمق فى التاريخ المصرى الملىء بالحكايات المشوقة لافتا إلى أنه خلال التحضير لهذا المسلسل استفاد بشدة بعد اطلاعه على كتب ومراجع تاريخية .