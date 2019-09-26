شكرا لقرائتكم خبر عن درة تستأنف "بلا دليل" بعد عودتها من الجونة مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة درة لـ"الخليج 365"، إنها تستأنف تصوير مشاهدها بمسلسل "بلا دليل" فى أحد الديكورات الداخلية الذى تم بناؤها بأحد الاستوديوهات، عقب عودتها من مهرجان الجونة مباشرة مطلع الأسبوع المقبل، حيث يختتم المهرجان فعالياته مساء الجمعة المقبلة.

مسلسل "بلا دليل" أحداثه تدور حول الإثارة والغموض، ومع توالى الأحداث، تتهم درة هى الأخرى فى قضية القتل، بحكم كاميرات المراقبة التى أظهرتها هى الوحيدة التى تركت مكانها لمدة خمس دقائق، ولا يعلم أحد أين ذهبت، وخلال أحداث العمل يظهر للجمهور أين ذهبت عازفة الموسيقى، ويتم إثبات براءتها، كما أن القاتل الحقيقى يكون مفاجأة للجمهور ولا يتوقعه أحد.

يشارك فى بطولة المسلسل خالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى وتأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى.