هيدي كرم أنيقة وهيفاء في سيارة كلاسكية.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هيدي كرم

نشرت الفنانة هيدي كرم، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها تظهر فيها بإطلالة أنيقة.

أسما شريف منير

نشرت المذيعة أسما شريف منير، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها.

كندة حنا

نشرت الفنانة السورية كندة حنا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

زياد برجي

نشر الفنان اللبناني زياد برجي، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة له، من داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية.

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شيري عادل

نشرت الفنانة شيري عادل، عبر حسابها الرسمي بإنستجرام، صورة جديدة تظهر فيها برفقة صديقاتها الفنانة رشا مهدي، والفنانة لقاء الخميسي.

هيفاء وهبي

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

دنيا بطمة

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بقفطان مغربي أنيق.

عمرو سلامة

نشر المخرج عمرو سلامة، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة له من داخل سيارته.

سارة نخلة

نشرت الفنانة السورية سارة نخلة، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة جذابة.

رامي صبري

نشر المطرب رامي صبري صورة لها من كواليس تصوير أحد كليباته عبر حسابه على إنستجرام، مع المخرج هادي الباجوري.