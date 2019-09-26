خاص| أحمد فهيم: " خالد صالح ترك أمريكا من أجل الفن وعشق سمك الغلابة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحدث الفنان أحمد فهيم، نجل شقيقة الفنان الراحل خالد صالح، عن العديد من المواقف والطقوس والأسرار في حياة "خاله"، لا سيما وأنهما تعاونا معا في العديد من الأعمال الفنية.

وقال فهيم إن خالد صالح كان له نهج واضح في حياته سار عليه ونحن نسير عليه حتى يومنا هذا، موضحًا: "كان بيقول متاخدش أي قرار أنت مش قده مثلا لو اتعرض عليك دور كبير وإنت في بداياتك لا تقبله، لأنه من الوارد أن يفوق قدراتك وفي هذه الحالة ستفقد ذاتك، شعاره دائما تحرك ببطء لكن بثبات".

وأضاف فهيم في تصريحات خاصة لمصراوي: "الفن لم يكن بالنسبة له مهنة، بل كان يفعله من أجل عشقه للفن، ودائما كان يضفي بصمته الخاصة في أعماله، وأخلص للفن وانتقى أدوراه، وتعامل مع الجمهور على أنه صاحب الأولوية، فكان حريصًا دائما على إرضائه".

وعن طقوس الراحل خالد صالح قبل البدء في أي عمل فني، قال فهيم: "أول يوم بيكون احتفالية، كان دايما يجمع كل الناس عشان ياكلوا مع بعض، والاحتفال كان سواء بالدبح أو بالحلويات"، لافتًا إلى إنه كان يحرص على أن يخلق روحا طيبة داخل التصوير، حتى يدخل الجميع العمل والسعادة تملأهم، ولم يفرق يوما بين العامل وبين أكبر شخص بالمكان".

وتابع: "كان دايما يقولي العُمال دول رجالتنا، وأهلنا ولو حصل لحد فينا حاجة هما أقرب ناس هيجروا علينا ويلحقونا"، كاشفا: "كان له العديد من المواقف الإنسانية، ولكنها بينه وبين ربه ولا أفضل البوح بها".

وأكد فهيم أن صالح كان يعمل في وظيفة مرموقة بالولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه تركها وعاد لمصر من أجل الفن.

وعن أصدقائه المقربين، كشف فيهم عن أنهم لم يتغيروا منذ تخرجهم في كلية الحقوق، وأن بعضهم، الآن، مستشارين ورجال أعمال والبعض الآخر من الوسط الفني أبرزهم: "طارق عبدالعزيز، أحمد ثابت، خالد الصاوي".

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وعن أن كان هناك أعمال ندم عليها بعد مشاركته بها، أوضح نجل شقيقة الفنان الراحل أنه لم يندم مطلقا على أي عمل فني له، وكان يرد على هذا السؤال دائمًا بقوله: "مفيش حاجة بنعملها ونندم عليها، لكن أحيانا بنكون ليس لدينا رفاهية الاختيار، لذا كل تجربة عليك الاستفادة منها".

وعن رأي خالد صالح في الفنانين الذين عاصرهم، أكد فهيم أن الراحل كان يقدر جميع النجوم، ولكن الفنان يحيى الفخراني كان له منزلة خاصة في قلبه.

وأكد فيهم أن الراحل خالد صلاح لطالما عشق الأهلي لكنه لم يغضب جمهور الزمالك ولم يعلن عن انتمائه.

وعن أكلاته المفضلة، كشف فهيم عن أن الراحل لم يكن شخصا "أكيل" ولكنه كان يحب "الفول بالكمون"، والقلقاس" من يد شقيقته، والسمك المكرونة، وواصل ضاحًكا: "لما كنا نطلب سمك، يقولي هاتلي مكرونة، ولما أقوله طيب أجيبك نوع تاني أحسن أو جمبري كان يقولي، لا هاتلي مكرونة، أنا بحب سمك الغلابة".

وكشف فهيم عن آخر أيام في حياة الراحل، قائلًا: "عندما كان يُسأل عن سبب فقدانه الكثير من الوزن كان يرد بأن ذلك من أجل دور جديد، ولم يُقل يوما بإنه بسبب المرض".

يشار إلى أن الفنان أحمد فهيم، نجل شقيقة الراحل، وشارك في عدة أعمال آخرها ولد الغلابة وهوجان، في رمضان الماضي.

يذكر أن الفنان خالد صالح توفي في 25 سبتمبر 2014، بعد إجرائه عملية جراحية في القلب بمركز مجدي يعقوب في أسوان، عن عمر يناهز 50 عاما.