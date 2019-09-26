"خيال مآتة" يتجاوز الـ36 مليون جنيه في 7 أسابيع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
حقق فيلم "خيال مآتة"، حتى الآن، إيرادات قدرها 36 مليونا و157 ألف جنيه في 7 أسابيع عرض، ليأتي ثالثا بعد فيلمي "الفيل الأزرق 2" و"ولاد رزق 2".
وتشهد السينمات عرض عدد من الأفلام هي "الكنز 2"، "ولاد رزق 2"، "خيال مآتة"، "الفيل الازرق 2"، "إنت حبيبي وبس"، بالإضافة لفيلمي "الممر"، و"كازابلانكا" من سباق أفلام عيد الفطر.
فيلم "خيال مآتة" بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، خالد الصاوي، حسن حسني، بيومي فؤاد، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.
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