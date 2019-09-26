هذا ما حققه "الفيل الأزرق 2" بعد 9 أسابيع بدور العرض السينمائية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

بإيرادات تجاوزت حتى الآن مبلغ 100مليون جنبه، يستكمل الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" نجاحاته بدور العرض السينمائية، بعد 9 أسابيع بالسينمات.

الفيلم حقق حتى الآن مبلغ 100 مليونًا و247 ألف جنيه، وهو أول فيلم مصري يحقق ويكسر مليون جنيه.

ويتنافس الفيلم مع عدد من الأفلام ضمن سباق أفلام عيد الأضحى المبارك، وهي "الكنز 2"، "ولاد رزق 2"، "خيال مآتة"، "أنت حبيبي وبس"، إضافة لفيلم "الممر" من أفلام عيد الفطر.

فيلم "الفيل الأزرق 2" بطولة كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، هند صبري، خالد الصاوي، إياد نصار، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان وحيد حامد.