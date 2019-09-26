صورة| ريهام عبد الغفور عن خالد صالح: "قدم الخير ووش السعد"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور، صورة تجمعها مع الفنان الراحل خالد صالح، عبر حسابها على"إنستجرام".
وعلقت ريهام، في ذكرى رحيله، قائلة: "قدم الخير، ووش السعد، الريان.. ألف رحمة ونور".
يذكر أنه، تحل اليوم 25 سبتمبر، ذكرى وفاة الفنان الكبير خالد صالح، الذي على الرغم من مسيرته القصيرة، فأنه قدم أعمالا خلدت في الذاكرة.
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