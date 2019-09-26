"والد أحمد السقا وكافأه الرئيس عبدالناصر وحماه مطرب شهير".. معلومات عن صلاح السقا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تحل، اليوم الأربعاء، الذكرى التاسعة لرحيل المخرج الكبير صلاح السقا، رائد فن تحريك العرائس في مصر والوطن العربي، الذي ولد في 11 مارس 1932، بمحافظة الدقهلية، ورحل في مثل هذا اليوم، عام 2010.

ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن الفنان الراحل:

- عمل صلاح السقا في بدايته بالمحاماة فترة لا تزيد على عام، وكان قد حصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس.

- التحق صلاح السقا بدورة تدريبية لتعليم فن العرائس على يد "سيرجي أورازوف"، الذي يعد الأب الروحى لفناني العرائس في العالم.

- سافر بعدها السقا إلى رومانيا وحصل على دبلومة الإخراج المسرحي، وتخصص في فن العرائس.

-عاد إلى مصر وحصل على ماجستير من معهد السينما قسم إخراج.

- قدم السقا عشرات الأعمال الفنية من أهمها: "الليلة الكبيرة، حسن الصياد، الأطفال يدخلون البرلمان، خرج ولم يعد، مقالب صحصح وتابعه دندش، حكاية سقا".

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- ويعد عمله الأبرز في مسيرته الفنية، هو أوبريت "الليلة الكبيرة"، من كلمات الشاعر الكبير صلاح جاهين، وألحان سيد مكاوي.

- ساهم في إنشاء مسارح العرائس ببعض الدول العربية الأخرى مثل سوريا، الكويت، قطر، وتونس، العراق.

-حضر له الرئيس جمال عبد الناصر عرضا مسرحيا عام 1960 وأبدى إعجابه به بشدة فقرر إنشاء مسرح للعرائس يكون السقا مديرا له، وبعد ذلك تولى رئاسة البيت الفنى للمسرح من الفترة حتى 1988 حتى 1990.

- هو والد الفنان أحمد السقا.

- تزوج من نادية ابنة الفنان عبده السروجي، وأنجب منها أحمد وفاطمة.

- حصل صلاح السقا على العديد من الجوائز، منها الجائزة العالمية الثانية من بوخارست في بداياته الفنية، وفي 1973 حصل على الجائزة الأولى ببرلين، كما نال شهادة تقدير من الولايات المتحدة الأمريكية في 1980، كما منحه عمدة "مستل باخ" بالنمسا وساما خاصا بمناسبة عرض الليلة الكبيرة عام 1989، وكانت النمسا كرمته من قبل عام 1980، ونال الدرع المميز من مهرجان جرش الأردن 1985.

- توفي صلاح السقا صباح يوم السبت 25 سبتمبر 2010، متأثرا بهبوط في القلب وقصور في وظائف الكلى.