فرح يوسف تغرد لتهدئة الأجواء بين تركي آل شيخ وإليسا

تدخلت الفنانة فرح يوسف لتهدئة أجواء السجال الذي انطلق صباح اليوم بن الفنانة إليسا وتركي آل الشيخ ،مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ،في المملكة العربية السعودية،منذ صباح اليوم على تويتر .

بدأ الخلاف بين تركي أل شيخ والنجمة إليسا، عندما طلب أحد معجابين النجمة إليسا، بأن تحيي حفلة في المملكة العربية السعودية، قائلًا: "أهلًا بشيرين أميرة الأحساس تكفي معاليك تكملها بملكة الاحساس اليسا والله بيكون اجمل احساس وبتلوع الرياض بمشاااعر".

وردت النجمة إليسا عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات

تويتر، قائلة: "".

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي أل شيخ، أقام مؤخرًا حفل للنجمة شيرين في مدينة الرياض، بالسعودية، وغضب من رد النجمة إليسا قائلًا: "عشان كذا لم تستحقي أن تدعي!".

ومن جانبه اشتعل الحوار عندما ردت

النجمة إليسا قائلة: "".

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ثم علق عليها المستشار تركي أل شيخ قائلًا: "ما بننتظر محبتك ... محبتك خليها ليكي ... ولاشكر على واجب".

بينهم لتهدئة المشادة قائلة: "واضح انو في سوء تفاهم و انشالله بينتهي بأسرع وقت ، انتي فنانة عظيمة بشهادة الكل والك محبينك بكل مكان وانشالله غيمة وبتعدي".

ووجهت النجمة إليسا بعد ذلك رسالة حب لجمهروها في المملكة العربية السعودية قائلة: "أكّن كل محبة وتقدير للمملكة العربية السعودية ولشعبها والوقت الذي ترونه مناسبا لوجودي بينكم سأفعل بكل محبة".