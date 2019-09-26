بالفيديو.. خالد الصاوي يغني "ما بلاش اللون دا معانا" على طريقته الخاصة

نشر النجم خالد الصاوي فيديو كوميدي، عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهر الصاوي ومن خلاله وهو يغني أغنية "ما بلاش اللون دا معانا"، للفنان الكبير أحمد عدوية، والأغنية من كلماتهاني نور الدين، وألحان محمد عصفور.
ويشارك الفنان خالد الصاوي لفي بطولة فيلم "الفلوس"، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج سعيد الماروق، وبطولة كلمن تامر حسني، زينة، جوهرة، محمد سلام، أحمد السقا، علي ربيع، ويزو، كميل سلامة، ومن المقرر طرح الفيلم بجميع دور العرض خلال شهر أكتوبر المقبل.
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