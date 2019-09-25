شاهدوا.. إيفانكا ترامب بملابس فاضحة تشارك في اجتماع بالأمم المتحدة

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كتب امير فتحي في الأربعاء 25 سبتمبر 2019 11:44 مساءً - أثارت إيفانكا ترامب، الجدل بعد مشاركتها في ندوة أقيمت في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حرية الأديان، ضمت عددا من الناشطين في هذا المجال من أنحاء العالم
وظهرت ابنة الرئيس الأمريكية، وهي ترتدي قميصا أزرق اللون وتنورة بيضاء زينتها بعض الأزهار، إلا أن المثير للدهشة هو حضور إيفانكا لهذه الندوة دون ارتدائها لحمالة الصدر والذي أظهرته الصور التي تم التقاطها لها؛ لتتعرض للعديد من الانتقادات.
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