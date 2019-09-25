سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2019

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري بداية تعاملات الأربعاء لدى معظم البنوك وشركات صرافة، مسجلا 16.24 جنيه للشراء و16.34 جنيه للبيع.

وقال متعاملون: "سوق الصرف هادئ ولا توجد ضغوط على طلب الدولار في ظل وفرة كبيرة في المعروض منه، وتغيرات سعر العملة الخضراء طفيفة ما بين المصارف".

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي، 16.24 جنيه للشراء و16.34 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في بنوك مصر والعربي الأفريقي وقناة السويس والتجاري الدولي.

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وعرضت بنوك أبوظبي الإسلامي والبركة وبلوم والمصري الخليجي أعلى سعر للدولار عند 16.27 جنيه للشراء مقابل 16.37 جنيه للبيع.

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية، وفق أسعار البنك الأهلي المصري؛ فقد زاد سعر اليورو وبلغ للشراء 17.85 جنيه مقابل 18 جنيها للبيع، كما ارتفع سعر الإسترليني للشراء ليبلغ 20.23 جنيه مقابل 20.42 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 4.31 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع، وبلغ الدرهم الإماراتي 4.41 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الدينار الكويتي 53.45 جنيه للشراء و53.79 جنيه للبيع.