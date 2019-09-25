إنجاز الإمارات العالمي ينطلق من "بايكونور"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ساعات وتدشن دولة الإمارات مهمتها التاريخية إلى محطة الفضاء الدولية، لتسطر قصة نجاح جديدة ويتحقق حلم زايد بالوصول للفضاء.

خاض رائدا الفضاء الإماراتيان: هزاع المنصوري وسلطان النيادي، مسيرة حافلة من التحديات؛ 1400 ساعة من التدريب على مدار 18 شهرا، شملت 96 دورة تدريبية خلال مسيرتهما في هذه المهمة.

البداية كانت مع إطلاق برنامج الإمارات لرواد الفضاء 2017، وصولا إلى محطة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان.

سيقضى هزاع المنصوري 8 أيام على متن محطة الفضاء الدولية، وسيعود على متن المركبة "سويوز إم إس 12" يوم 4 أكتوبر المقبل.

سيجري هزاع المنصوري خلال مهمته 16 تجربة علمية بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية لدراسة تفاعل المؤشرات الحيوية لجسم الإنسان في الفضاء وسيحمل معه إلى محطة الفضاء الدولية نسخة من القرآن الكريم، وصورة الوالد المؤسس الشيخ زايد وكتاب قصتي للشيخ محمد بن راشد.