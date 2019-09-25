سعد لمجرد يقترب من 20 مليون مشاهدة بـ"يخليك للي"

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هشام لاشينالأربعاء 2019/9/25 11:49 م بتوقيت أبوظبي
سعد لمجرد يعود للتعاون مع الملحن والموزع جلال الحمداوي
اقتربت أغنية سعد لمجرد الأخيرة "يخليك للي" من تحقيق 20 مليون مشاهدة منذ طرحها قبل أسبوع عبر حسابه على "يوتيوب".
وتعتبر الأغنية عودة للتواصل بين لمجرد والملحن والموزع جلال الحمداوي، كما أنها الأولى التي يصورها بالمغرب بعد أكثر من عام، حيث سمح له القضاء الفرنسي بزيارة المغرب والعودة مجددا تحت الإقامة الجبرية بسبب متابعة قضيته هناك على خلفية تهم بالاغتصاب.
وكان لمجرد احتفل بوصول فيديو كليب دويتو "إنساي" الذي يجمعه بالفنان المصري محمد رمضان، لأكثر من 100 مليون مشاهدة عبر الـ"يوتيوب".
وحرص "لمجرد" على توجيه الشكر إلي جمهوره عبر حسابه الخاص بموقع الصور الشهير"أنستقرام".
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