برنامج الإمارات لرواد الفضاء الأول عربيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة في أبريل 2017 "برنامج الإمارات لرواد الفضاء" الأول عربياً، وذلك ضمن البرنامج الوطني للفضاء الذي يديره مركز محمد بن راشد للفضاء.

ويشمل البرنامج مراحل تدريب مكثفة على مدى 3 أعوام بهدف تأهيل الدفعة الأولى من رواد الفضاء الإماراتيين، وإعدادهم للمشاركة في مهام استكشاف الفضاء العالمية بحلول عام 2021، وكذلك يهدف البرنامج إلى إرسال أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية في 25 سبتمبر الجاري.

وتقدم إلى برنامج الإمارات لرواد الفضاء منذ تأسيسه 4022 شخصاً، 34% منهم فتيات، وأصغرهم يبلغ 17 عاماً؛ حيث من شروط الترشح في البرنامج أن يكون لدى المتقدم الجنسية الإماراتية ويحمل شهادة جامعية، فضلاً عن إتقان العربية والإنجليزية، وأن يكون قد أتم الـ18 من العمر.

ويحظى برنامج الإمارات لرواد الفضاء، بتمويل مباشر من صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات التابع للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في دولة الإمارات، الذي يهدف إلى دعم جهود البحث والتطوير في قطاع الاتصالات في الإمارات، وإثراء ودعم وتطوير الخدمات التقنية، وتعزيز اندماج الإمارات في الاقتصاد العالمي.