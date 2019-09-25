هل غادر الجمهور السعودي حفل أحلام في الرياض باليوم الوطني؟ إليك الحقيقة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول العديدُ من رواد "تويتر"، مقاطع فيديو توضّح أن الجمهور السعودي غادر حفل الفنانة أحلام في الرياض والذي أحيته ضمن فعاليات الموسم الوطني السعودي الـ 89 .

وكشفت الفيديوهات أن كراسي قاعة حفل أحلام في الرياض فارغة وأنها تغني بحضور جمهور قليل، حتى أن البعض أورد تعليقات على الفيديوهات المُتناقلَة.

غير أن عددًا كبيرًا من جمهور أحلام تفاعلوا معها عبر موقع "تويتر"، وأكّدوا أن الجمهور ظلّ حاضرًا لوقت طويل، وما دلّل على حديثهم هو التفاعل مع الهاشتاج الذي تم إطلاقه وهو #أحلام_في_الرياض حتى أنه تصدّر الترند العالمي في "تويتر".

وجاء ردّ أحلام، على من أوردوا بمغادرة الجمهور لحفلها في الرياض، بطريقة غير مباشرة، فشاركت عبر تغريدة لها عبر "تويتر"، مجموعةً من الصور وأكّدت أن اسمها دخل ترند تويتر العالمي، فعلّقت: " #ترند_عالمي #احلام_في_الرياض #احلام_في_اليوم_الوطني".

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إضافةً إلى ذلك؛ أوضحت تقارير إعلامية أن أحلام أحيت حفلها في الفقرة الأخيرة وصعدت المسرح في الواحدة والنصف ليلًا، بحضور الجمهور، وكان قبلها 3 فقرات لـ3 نجوم هم الفنان حسين الجسمي والفنان عباد الجوهر وراشد الفارس.

وأشارت إلى أن أحلام كانت آخر من غنى واستمرَّ حفلها حتى الساعة الثالثة فجرًا، مبينةً أن الفيديوهات المتناقلة كانت مع قرب انتهاء حفل الفنانة الإماراتية، وجاء بعد مرور 6 ساعات على الحفل الذي ضمّ 4 نجوم لافتةً إلى أنه من الطبيعي أن يكون الجمهور عانى من الإرهاق من كثرة ساعات الحفل.