فن ومشاهير

أول رد فعل من غادة عادل بعد انتقادات فستانها الجرىء بمهرجان الجونة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادة عادل ما زالت حديث الوسط الفنى وصفحات السوشيال ميديا بعد ظهورها بفستان جريء جدًا على السجادة الحمراء لفيلم "نورا تحلم" الذى عرض أمس الثلاثاء ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الجونة السينمائى.

 

كان أول رد من غادة عادل بعد ظهورها بالفستان الجرىء هو عدم حضورها حفل منظمة اليونسيف الذى أقيم بعد عرض فيلم "نورا تحلم" فى المهرجان، كما غابت عن حضور حفل "السينما فى حفل موسيقى" الدى أقيم منذ قليل على هامش المهرجان والذى حضره عدد كبير من نجوم الفن، إضافة إلى إغلاقها هاتفها بعدم التعليق على الفستان.

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واعتادت غادة عادل على الظهور بفساتين جريئة فى الفترة الأخيرة سواء فى جلسات التصوير أو فى الأحداث الفنية، وتحديدًا بعد طلاقها من المخرج مجدى الهوارى العام الماضى عقب سنوات عديدة من الزواج.

 

 

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