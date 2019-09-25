شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد يقدم أغانى ألبومه الجديد من ميدان الشهيد هشام بركات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم محمد فؤاد تقديم أغنيات ألبومه الجديد من ميدان الشهيد هشام بركات دعمًا للرئيس السيسي والجيش المصرى.
وقال فؤاد فى فيديو مسجل له: "الجمعة الجاية استنونى عند المنصة، هنزل لتأييد الجيش والشرطة وسيادة رئيس الجمهورية، هغنيلكوا أغاني جديدة من ألبوم فؤش الجديد.. ومش هتخرب تانى".
كان محمد فؤاد قد أعلن فى وقت سابق تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسى، والمؤسسة العسكرية والشرطة المصرية، وأنه يقف بقوة ضد كل الخونة الذين يعملون ضد مصلحة الوطن والشعب المصرى، وقال محمد فؤاد، خلال فيديو آخر له: "أنا مع جيش مصر.. وشرطة مصر.. ورئيس مصر.. يسقط الخونة".
يذكر أن فؤاد يستعد لطرح أحدث ألبوماته "سلام" بعد عدة تأجيلات ليعود فؤش بعد غياب 8 سنوات عن سوق الكاسيت، بعد آخر ألبوماته "بين إيديك".
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