شكرا لقرائتكم خبر عن منتج "نصيبى وقسمتك" ينهى أزمته مع الممثلين.. وأشرف زكى يجتمع لاتخاذ قرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد بيان نقابة المهن التمثيلية الذى نشرته ”الخليج 365”، أمس الأول بشأن عدم التعامل مع المنتج أحمد عبد العاطى منتج مسلسل "نصيبى وقسمتك"، لعدم امتثاله لقوانين النقابة، واستعانته بوجوه جديدة غير مقيدة بالنقابة ودون الحصول على تصاريح لهم، التقى "عبد العاطى" الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين لإنهاء الأزمة.

وقال عبد العاطى فى تصريحاته: إنه يكن كل الاحترام لنقابة المهن التمثيلية ولقوانينها، وأنه بمجرد علمه بالأمر قام بتصحيح الأخطاء غير المقصودة منه - بحسب تعبيره -

من جانبه قال الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، إنه عرض الأمر بالفعل على مجلس النقابة لاتخاذ قرار بشأنه، وأنه قبل ما تقدم به المنتج أحمد عبد العاطى، ورحب بمحاولاته لاحتواء الأزمة وتصحيح الأخطاء التى وقع فيها عبد العاطى، موضحًا أن النقابة ترحب بكل من يحترم قوانينها.

يذكر أن نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، قد أصدرت بيانًا تحذر فيه الفنانين من التعامل مع المنتج أحمد عبد العاطى، نظرًا لإخلاله بالاتفاقات والقوانين التى وضعتها النقابة، وأنه يستعين بممثلين غير نقابيين كما أعلنت النقابة أنه حال تعامل أى فنان مع المنتج سيتم إيقافه عن العمل وسيحول للشئون القانونية.