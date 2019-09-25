مايا دياب تحيى حفلا غنائيا بـ طابا.. فى هذا الموعد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن إحياء حفل غنائى بأحد فنادق طابا فى 9 نوفمبر المقبل ضمن حفلات 2019، ومن المقرر أن تقدم مايا خلال الحفل مجموعة من أغانيها التى اشتهرت بها فى مصر.
وأحيت مايا دياب مؤخرا حفلا غنائيا في شهر أغسطس الماضي بقبرص، وقدمت مايا أغانيها الشهيرة إضافة إلى رقصها على المسرح كعادتها للتفاعل مع الجمهور من الجاليات العربية في قبرص.
يُذكر أن آخر أعمال اللبنانية مايا دياب أغنية "يابا يابا"، والتى طرحتها على قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بعدما صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات مؤمن راجح، الحان وتوزيع مودير منير، والكليب من إخراج كريستال يونس.
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